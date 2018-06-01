Тюменцев приглашают на феерическое цирковое шоу "Инди-Ра"

pp.userapi.com pp.userapi.com

Гастроли проекта династии Корниловых стартуют в тюменском цирке 16 июня. Жители города увидят грандиозное цирковое шоу "Инди-Ра". Директор - лауреат множества престижных премий и конкурсов, дрессировщик в четвертом поколении Андрей Дементьев-Корнилов.

Как сообщают организаторы, тюменцам посчастливится увидеть на арене цирка десятки необычных декораций, более 85 животных разных видов – это верблюды, пумы, львы, собаки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дикобразы и попугаи и лошади. Лучшие жонглеры и дрессировщики, эквилибристы и воздушные гимнасты, акробаты и клоуны покажут свое мастерство.

Также публику ждет встреча с героями легендарного аттракциона "На слонах вокруг света" династии Корниловых –единственного коллектива в мире, который выводит на манеж одновременно сразу 4 индийских слонов.

Атмосферу счастья и индийского праздника помогут создать авторская музыка, шикарные костюмы, хореография лучших мастеров современности. Режиссер и продюсер – народная артистка России Таисия Корнилова.

Посмотреть представления можно будет 16 июня в 16 часов, 17 июня в 13 часов и 21 июня в 18 часов. Приобрести билеты можно в кассе цирка либо на сайте http://www.circus-tyumen.ru/. Подробности по телефону 8 (3452) 46-16-11.

Кроме того, розыгрыш билетов на представление проходит в сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте". Для участия необходимо состоять в группе и сделать репост конкурсной записи с комментарием. Итоги подведут 16 июня.