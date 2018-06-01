День города: на летней веранде в сквере Депутатов пройдут мастер-классы

фото phototyumen.ru фото phototyumen.ru

Семейные компании - любители прикладного творчества - не останутся без внимания в сквере Депутатов в День города.

Как сообщает пресс-служба администрации города, для них организаторы устроят настоящую летнюю веранду, где в спокойной и непринужденной обстановке, располагающей к отдыху в кругу близких и друзей, все желающие могут посетить мастер-классы.

Праздничное мероприятие в сквере Депутатов направлено на все возрастные категории и предполагает формат семейной площадки.

Центральное кольцо парковой зоны превратится в лекторий под открытым небом, где на протяжении всего праздничного мероприятия малыши, а также их родители примут участие в совместных развивающих мастер-классах, смогут не только прослушать, но и активно поучаствовать в лекциях-практикумах, а также получить экспресс консультации семейного психолога.

В течение всего мероприятия на сценической площадке будет представлена концертная программа с выступлением профессиональных и самодеятельных артистов.

Борис Олейник