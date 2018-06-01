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Рисование нефтью и оригами: тюменцы встретят участников кругосветной экспедиции

Общество, 15:09 15 июня 2018

Пятеро участников второго ежегодного международного комплексного комбинированного пробега Москва – Владивосток – Токио в рамках кругосветной экспедиции "Резервы человечества" прибудут в Тюмень 16 июня. Акция посвящена культурной миссии Года Японии в России и России в Японии.

Как сообщили в пресс-службе мультицентра "Моя территория", тюменцы встретят путешественников на мосту Влюбленных. В программе запланировано рисование нефтью и закрепление замков с российско-японской символикой. Гости подъедут к набережной к 19 часам.

18 июня в 19 часов в "Моей территории" пройдет стилизованная встреча с участниками автопробега. В программе традиционная японская церемония и мастер-класс по оригами. Также все желающие могут познакомиться и пообщаться с путешественниками.

В числе спикеров встречи - военно-морской офицер-гидрограф, действительный член Русского географического общества, член Всероссийской федерации парусного спорта, участник первого кругосветного плавания на парусном барке "Седов" и антарктического похода на океанографическом исследовательском судне "Адмирал Владимирский" Анатолий Васильев, предприниматель, политический и общественный деятель, автокараваннер, участник многочисленных экспедиций, морских походов и автопробегов Владимир Щербатюк. Тюменцы пообщаются с директором благотворительного фонда "Сохрани жизнь" Светланой Горковенко и спортивным репортажным и архитектурным фотографом, спортсменом и путешественником Виктором Антонюком.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке или по телефону: 68-96-96.

19 и 20 июня участники пробега проведут в Тобольске. Там они посетят знаковые места и музеи города, примут участие в проекте "Здравый смысл", научатся управлению квадрокоптером и картингом.

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# автопробег , путешествия

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