Летняя смена для школьников стартовала в Центре архитектурной подготовки ТИУ

фото ТИУ фото ТИУ

В Центре архитектурной подготовки и переподготовки (ЦАПП) Института архитектуры и дизайна стартовали занятия в летних творческих студиях, сообщает ТИУ.

На выбор школьникам с 1 по 9 класс предложены две программы: в базовом комплексе занятия проводятся по предметам изобразительное и декоративно-прикладное искусство, керамика; в расширенном комплексе к "базе" добавляются такие специальные предметы, как макетирование и компьютерная графика.

"Основной целью проведения занятий такого формата является знакомство ребят с профессией архитектор и архитектор-дизайнер, а также с образовательной программой ЦАПП", — рассказала маркетолог Института АРХИД Юлия Нестерова.

На занятиях по изобразительному и декоративно-прикладному искусству школьники уже успели сделать первые пленэрные наброски, изучили различные виды орнаментов, выполнили композицию, применив на практике новые знания.

Занятия по керамике проходят оживленно – процесс создания изделий из глины руками детей увлекает и завораживает.

Для ребят, готовых попробовать себя в архитектурно-художественном творчестве, ведется набор в группы летних студий на июль и август.

Запись по телефону 28-37-03.