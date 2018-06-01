Каменный цветок и реактор для получения йода изобретут тюменские школьники

Губернаторские смены. Фото ДТиС "Пионер" Губернаторские смены. Фото ДТиС "Пионер"

Более 300 талантливых школьников Тюменской области станут изобретателями и поправят свое здоровье в загородном санатории на летних губернаторских сменах, сообщает региональный департамент образования и науки.

На первую смену с 20 июня по 10 июля отправятся 100 ребят. Путевки на летние губернаторские смены по результатам конкурса портфолио получают победители и призеры статусных олимпиад, конкурсов и конференций.

На сменах школьники работают над социально значимыми и актуальными для региона проектами с опытными преподавателями-наставниками из вузов и лучших школ Тюмени. Традиционно участникам предлагают занятия в физико-математической, робототехнической, естественно-научной, экологической, социально-гуманитарной и историко-краеведческой лабораториях.

В течение смены юные изобретатели будут трудиться над проектом "Вода дороже нефти" и создадут реактор для получения йода, изучат строительные технологии региона и создадут каменный цветок, разработают схему ветряных станций Тюмени, познакомятся с гидродинамикой и создадут действующую модель гидравлической руки.

На лабораторных по робототехнике ребята будут готовиться к областным соревнованиям "Кубок РТК", а 6 июля отправятся на отборочный этап в Центр робототехники РИО-Центра. Победители представят Тюменскую область в финале, который состоится в Центральном научно-исследовательском институте робототехники и технической кибернетики Санкт-Петербурга. По окончании смены участники продолжат развивать свои изобретения, став участниками Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, по итогам которого поборются за путевки на проектные смены в "Сириус".

Также будущих ученых и инженеров ждут встречи с успешными людьми, в числе которых доктор физико-математических наук, директор и создатель тюменского завода полимерных изделий, председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству, изобретатель с более чем 80 патентами и многие другие.