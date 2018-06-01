Тюменцы, депутаты и городские власти успешно работают в тандеме, считает Юрий Баранчук

Тюменская городская дума. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменская городская дума. Фото ИА "Тюменская линия"

Благодаря слаженной работе администрации, гордумы и жителей областной столицы удалось улучшить общественный транспорт, нейтрализовать перебои с водоснабжением и реализовать федеральную программу сноса аварийного жилья в Тюмени за минувшие пять лет.

Такой итог работы парламентариев шестого созыва Тюменской городской думы подвел ее депутат и председатель постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Баранчук. Он рассказал, что за пять лет работы шестого созыва, начиная с 2013 года, народные избранники провели 50 заседаний комиссии, решая животрепещущие вопросы водоснабжения, благоустройства, общественного транспорта, теплоснабжения и другое.

"Работа общественного транспорта Тюмени на сегодняшний день в стране признана одной из самых лучших. Работая еще в предыдущем созыве, я начал заниматься этой темой. Общественный транспорт тогда был совсем другой. Те, кто живет в Тюмени более семи лет, помнят, что были 20-30-летние старые ржавые автобусы. Качество оказываемых услуг было никакое. Не было речи о том, что ПАТП можно оказывать какие-то регламентные, предусмотренные нормативными актами, работы, связанные с обслуживанием. Сегодня все по-другому", - напомнил депутат.

Он подчеркнул, что решена проблема с перебоями водоснабжения в отдельных районах Тюмени, которая беспокоила жителей верхних этажей многоэтажек. В районе Дома Обороны горожане вовсе периодически замерзали: даже ставился вопрос, что нужно строить третью ТЭЦ. Это было предметом спора о затратности инициативы, напомнил Баранчук.

"Когда наша комиссия взяла этот вопрос на контроль, в то время взаимные претензии у компаний "Тепло Тюмени" и УТСК доходили до трех-четырех миллиардов рублей. И заложниками этой ситуации были мы с вами – горожане. Сегодня этого ничего нет – работа ведется плановая. Мы перешли от авральных работ к текущим", - сказал парламентарий.

Благодаря работе комиссии в Тюмени выявлена большая часть сетей водоснабжения. В ближайшие два-три года они будут поставлены на баланс муниципалитета и внесены в инвестиционную программу, что позволит планово осуществлять работы по ремонту, содержанию, обслуживанию сетей. "Разработка решений по таким вопросам требует немало труда. К примеру, в вопросах озеленения мы спорили с администрацией, не принимали их предложений, искали компромисс. В итоге разрабатывали программу девять месяцев", - напомнил Баранчук.

Претерпели изменения правила формирования муниципальных программ, поменялись целевые показатели. В результате исполнение бюджета и показатели использования бюджетных средств улучшились. "За пять лет шестого созыва парламентариев у нас не было принято ни одного дефицитного бюджета – это наша гордость. Уже третий год подряд бюджет города Тюмени бьет рекорды по сумме - это заслуга правительства Тюменской области, которая говорит о том, что губернатор и областное правительство доверяет гордуме", - акцентировал внимание депутат.

Он подчеркнул, что Тюмень стала одним из лучших муниципалитетов в стране по исполнению федеральной программы по сносу аварийного жилья. не единожды за последние годы Тюмень признана одним из самых комфортных городов России для проживания.

С 2013 года в Тюмени благоустроено более миллиона квадратных километров тюменских дворов, отремонтировано более 450 км городских дорог, построено более 30 км новых проезжих частей.

"Общаясь с коллегами в столице я сделал вывод: тот накопленный опыт, который у Тюмени есть сегодня, другим российским городам надо еще наживать. Все это – результат слаженной работы городской думы, администрации Тюмени и жителей областной столицы", - сказал Юрий Баранчук.

Лина Орлова