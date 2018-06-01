Программа озеленения и экологии Тюмени требует доработки, считает гордума

Озеленение и экология. Фото "Тюмень - наш дом" Озеленение и экология. Фото "Тюмень - наш дом"

Разработка отдельной программы по озеленению и экологии Тюмени нужна областной столице, убеждены депутаты гордумы шестого созыва.

Как отметил председатель постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук, парламентариям седьмого созыва следует обратить внимание на разработку отдельной программы по озеленению и экологии Тюмени.

"Нынешняя муниципальная программа об озеленении и благоустройстве слабо раскрывает мероприятия, связанные с экологией. В ней всего шесть пунктов, в основном они носят просветительский характер. Каких-то мероприятий и действий, связанных с выявлением мест заражений, ликвидации очагов и так далее, в программе не прописано. Нужно это доработать", - сказал Юрий Баранчук.

По его словам, на последнем заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству народные избранники и городские власти договорились, что программа будет пересматриваться и получит второе рождение в рамках тех законов, которые предусматривает область. Юрий Баранчук также убежден, что в Тюмени назрел вопрос по закладке новых земных насаждений - парков и скверов. "Нужно всерьез задумываться над большими площадями озеленения – это факт. На сегодняшний день у нас каменные джунгли в Тюмени. Уже существующих объемов озеленения не достаточно", - считает депутат.

Решение этого вопроса предложил депутат Роман Чуйко. По его словам, острой проблемой стал перенос из федеральной собственности в муниципальную неблагоустроенных территорий с водоемами. Депутат создал прецендентный случай - озеро Цыганское в заречных микрорайонах передают в муниципальную собственность, после чего городские власти займутся его благоустройством.

Конструктивную критику в адрес муниципальной программы депутаты Тюменской городской думы высказали на последнем его заседании после выступления заместителя главы администрации Павла Перевалова. Он доложил народным избранникам об уже проделанной в областной столице работе.

К лету 2018 года в Тюмени началась стройка скверов Льва Ровнина, Якова Неумоева, Славянского, разработана проектная документация скверов Льва Ровнина и Петра Потапова, проводились экологические акции. Также администрация разрабатывала и проектировала дворовые территория, выполняла строительно-монтажные работы по благоустройству 27 тюменских дворов.

В 2017 году в Тюмени также выполнялись работы по благоустройству верхнеборского кладбища, велись работы по обустройству Гилевской рощи – эта работа продолжится. Городские власти благоустроили 17 мест отдыха в городских лесах. Проводили работы по ликвидации и локализации очагов непарного шелкопряда. "Общими усилиями с горожанами за два года мы справились с этой проблемой", - заявил Павел Перевалов.

Администрация обеспечила деятельность муниципальных учреждений, которые занимаются содержанием городских кладбищ, лесной работой и отловом безнадзорных домашних животных. По итогам 2017 года бюджет программы составил около 1 млрд. 200 млн рублей. Мероприятия будут продолжены в 2018 году, заверил Павел Перевалов.

Лина Орлова