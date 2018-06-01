Детский сад в Луговом - в числе образцовых

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Детский сад села Луговое Тюменского района вошел в число лучших детских дошкольных учреждений России. Детсад является структурным подразделением Луговской средней школы.

На Всероссийский конкурс "Образцовый детский сад" было подано свыше 6 тысяч заявок. Жюри оценивало дошкольные образовательные учреждения по показателям здоровья детей, их интеллектуальному и творческому развитию. Луговчане оказались в числе достойных претендентов на победу - их труд по заслугам оценили компетентные специалисты и профессионалы сферы образования.

Вообще, в тысячу лучших детсадов России вошли 20 дошкольных образовательных учреждений Тюменской области, пишут "Аргументы и Факты в Западной Сибири".