В Тюмени обсудят вопросы развития добровольчества

Фото dobrayavolya.ru Фото dobrayavolya.ru

На открытом региональном семинаре "Под флагом доброй воли" встретятся представители социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщает администрация Тюмени.

Мероприятие пройдет в Тюменском государственном университете (ул. Володарского, 6) 29 и 30 июня. К участию приглашают всех желающих, кому близки идеи добра и добровольчества.

Первый день семинара начнется в 10 часов. Участники обсудят вопросы социальной адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья посредством физической культуры и спорта, а также арт-терапии, поговорят о механизмах поддержки СОНКО, о развитии социального предпринимательства в Тюмени и Тюменской области, о привлечении большого числа добровольцев (краудсорсинг) в социальную сферу Тюмени.

На семинаре представят лучшие практики реализации социальных проектов совместно с СОНКО и другими партнерами. Важной и полезной для семинаристов станет встреча с академиком Международной академии наук, экологии и безопасности жизнедеятельности, заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук, профессором кафедры поликлинической педиатрии Смоленского государственного медицинского университета Минздрава России, председателем экспертного совета Фонда "Под флагом добра" Верой Шестаковой.

Второй день семинара начнется в 9 часов. Внимание участников привлекут к работе консультационной площадки. Им объяснят условия доступа НКО к оказанию социально значимых услуг населению. Продолжение мероприятия будет празднично-деловым. В рамках празднования Дня молодежи на площади 400-летия Тюмени в 13 часов начнется работа площадок СОНКО.

Для участия в семинаре каждому участнику необходимо заполнить заявку, зарегистрироваться для оформления сертификата. Форма и подробности в социальной группе "ВК".

Каждый участник может представлять свой проект (реализованный, реализуемый или новый), а также проект, в инициативной группе которого он состоит (с разрешения автора). Проект может презентовать группа авторов (лидеров).

Для участия в презентационной площадке и для получения консультаций от специалистов проекты необходимо высылать (в любом читаемом формате) по e-mail: alkraev@yahoo.com (с пометкой "Заявка на семинар в Тюмень и ФИО") до 27 июня.

Каждый зарегистрированный участник получает именной сертификат о прохождении обучения по программе "Акселераторы социальных проектов". Участие в семинаре бесплатное.

Контакты: Юлия Юсарева телефоны +7-925-914-97-93; +7-495-725-04-42 и председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев, телефон 46-44-62.