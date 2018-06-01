  • 26 июня 201826.06.2018вторник
  • USD62,9497
    EUR73,3112
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

В День молодежи тюменцы соберут кубик Рубика на скорость

Общество, 09:54 26 июня 2018

Фото из архива «ТГМЦ»

Более 100 горожан станут участниками первого чемпионата по спидкубингу "Тюмень | Speedcubing 2018", который пройдет на площади 400-летия в рамках Дня молодежи 30 июня. Начало в 12 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике.

Тюменским "кубмэнам и кубледи" предстоит собрать головоломки на скорость в четырех дисциплинах. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Для всех желающих проведут мастер-классы. Мальчишки и девчонки смогут не только в теории познакомиться с алгоритмами сборки, но и попробовать на практике решить самые популярные головоломки, такие как классический кубик Рубика, пирамидка Мефферта, Скьюб, зеркальный куб, Мегаминкс и другие.

В сообществе тюменских спидкуберов уже более 700 участников, и эта цифра постоянно растет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День молодежи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:49 26.06.2018Дружина Прииртышской школы признана лучшей среди юных огнеборцев
10:38 26.06.2018Победители конкурса среди сельских педагогов отправятся в Санкт-Петербург
10:27 26.06.2018Зоозащитники приглашают тюменцев на благотворительное занятие по йоге
10:16 26.06.2018Фестиваль садов AstraGarden пройдет в Тюмени