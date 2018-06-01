В День молодежи тюменцы соберут кубик Рубика на скорость

Фото из архива «ТГМЦ» Фото из архива «ТГМЦ»

Более 100 горожан станут участниками первого чемпионата по спидкубингу "Тюмень | Speedcubing 2018", который пройдет на площади 400-летия в рамках Дня молодежи 30 июня. Начало в 12 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике.

Тюменским "кубмэнам и кубледи" предстоит собрать головоломки на скорость в четырех дисциплинах. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Для всех желающих проведут мастер-классы. Мальчишки и девчонки смогут не только в теории познакомиться с алгоритмами сборки, но и попробовать на практике решить самые популярные головоломки, такие как классический кубик Рубика, пирамидка Мефферта, Скьюб, зеркальный куб, Мегаминкс и другие.

В сообществе тюменских спидкуберов уже более 700 участников, и эта цифра постоянно растет.