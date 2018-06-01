В Тюмени применяют комплексный подход при благоустройстве дворов

Фото администрации Тюмени. Фото администрации Тюмени.

Сначала замена сетей, затем благоустройство – именно такой подход применяют в Тюмени при ремонте дворовых территорий. Такой порядок работы при обустройстве дворов администрация города осуществляет совместно с сетевыми организациями.

Как отметил в рамках пресс-тура руководитель пресс-службы "Тюмень-Водоканала" Иван Камельских, зачастую раньше недовольства жителей вызывали факты, когда после полного благоустройства дворов случались аварии на сетях и приходилось вести раскопки, а затем заново восстанавливать разрушенное благоустройство. Такой вариант не выгоден ни сетевикам, ни городу. Именно поэтому к работам стали подходить комплексно.

"На этапе проектирования работ администрация выдает нам план на будущий год, специалисты оценивают состояние сетей во дворе, смотрят статистику аварийности на участке за последние пять лет и принимают решение о проведении работ. Таким образом сначала на территории работает "Тюмень Водоканал", заменяются и ремонтируются трубы, затем подрядная организация приступает к благоустройству, асфальтированию дорожек, установке детских площадок, парковок", - отметил он.

Всего "Тюмень Водоканал" планирует принять участие в благоустройстве 15 дворов Тюмени, четыре из них в Восточном административном округе.

Руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканала". Фото городской администрации. Руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканала". Фото городской администрации.

Один из дворов, где уже провели замену труб и приступили к работам по благоустройству, расположен около дома №93 по ул. 30 лет Победы. В течение двух недель сетевики отремонтировали 32 метра водопровода. До середины октября здесь будут трудиться подрядчики.

По словам заместителя руководителя управы Восточного административного округа Артема Правдина, строители уже демонтировали старые тротуары и проезды. Сейчас ведется устройство новых дорожек. В перспективе – установка детской площадки, которая будет выполнена в морской тематике, и турниковой зоны. Также для удобства жителей во дворе появятся 35 парковочных мест, светильники, новые тротуары и подъездные пути.

Проект благоустройства стал итогом обсуждений с собственниками дома, вносились правки и коррективы. Однако, как отметил Артем Правдин, больших разногласий с жильцами дома не было. Традиционно основными требованиями остаются увеличение числа парковок, тротуары и детские площадки на территории двора.

Любовь Голышева