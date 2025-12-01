Горячие источники Тюменской области стали настоящим сюрпризом для представителей Китая

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Горячие источники стали настоящим сюрпризом для представителей Китайской Народной Республики. Об этом рассказали сами гости по итогам визита в регион в конференц-зале отеля "Ремезов" 10 декабря.

Напомним, около 20 туроператоров из Китая и представителей телевидения Russia Today China знакомились с регионом с 7 по 10 декабря. Поездка реализована в рамках сотрудничества Комитета по туризму города Москвы и правительства Тюменской области. Гости увидели достопримечательности Тюмени, Ялуторовска и Тобольска. Также им презентовали новый турмаршрут "Тепло Сибири".

По словам представителя одной из турфирм Ху Шаньшань, сначала людям кажется, что в Тюменской области есть только лед и снег, но после нескольких дней знакомства она ощутила, что Тюменская область способна вместить тысячелетнюю историю.

"Этот регион сплетает историю, этнокультуру, природу, оздоровление в осязаемый опыт. Да, здесь есть возможность сделать фотографии у достопримечательностей, но это не просто фото на память, а живая культура. Меня удивило и порадовало многое, но я бы хотела подробнее остановиться на двух примерах. Мы ощутили живость национальной культуры и поучаствовали во многих интерактивных мероприятиях. Например, в этнических интерактивах с характерным ритуальным смыслом. Приняли участие в обряде очищения, и я поняла, что это не просто представление, а действительно подлинный обряд на территории стойбища. Второй момент, который я совершенно не ожидала, — это горячие источники, выпускающие клубы пара в холодный зимний воздух. Термы просто покорили мое сердце. Это настоящий теплый сюрприз среди льда и снега", — поделилась она.

Ху Шаньшань считает, что перспективы маршрута на китайском рынке оптимистичны. Во-первых, введение безвизового режима между Китаем и Россией снизило порог для въезда китайских граждан на территорию другой страны. Во-вторых, китайские туристы хотят глубоких впечатлений от путешествий. Тюменская область как раз закрывает эту потребность сочетанием зимы, оздоровления и этнокультуры.

"Привлекает контраст между термальными источниками и холодным воздухом. Это подходит для нас и может понравиться и молодежи, и людям среднего и старшего возраста. Второй важный привлекательный пункт — иммерсивность и включенность в этнический быт. Это не просто наблюдение за тем, как другие разыгрывают обычаи, а действительная возможность поучаствовать. Интерактивность позволяет туристам увести с собой конкретные воспоминания. Мы ощутили тепло, гостеприимство местных жителей", — добавила гостья из Китая.

У Ли Сяна первый визит в Тюменскую область оставил глубокое впечатление. В регионе есть много этнических особенностей, обычаев, исторических памятников и уникальных зданий, считает мужчина. Впечатлило гостеприимство местных жителей: когда местные дети видели представителей Китая, почти все здоровались и говорили по-китайски "Нихао".

"Мы ощутили сибирский холод, но не замерзли. Узнали, что местные жители, в частности молодежь, изучают китайский язык. Это как раз приятно удивило и позволило ощутить домашнее тепло. Первая ассоциация, которая возникает у большинства китайских граждан, когда они слышат про Сибирь, — это далекий холодный край. Конечно, очень удивляет нас, китайцев, то, что здесь мы можем ощутить сибирское тепло, даже не осознавая, откуда оно могло появиться на такой холодной зиме. Местные деликатесы позволили в прямом смысле почувствовать сладость сибирской земли", — рассказал Ли Сян.

Гость в качестве сильных сторон отдыха в Тюменской области отметил глубокий опыт погружения в национальный колорит. Второе, что понял Ли Сян, это то, что регион будет интересен круглый год, не только зимой.

"Хотя зима в Сибири очень холодная, но и она прекрасна. Вчера в Тобольске мы это ощутили. Повсюду снег, но посреди него действительно таится красота. Сейчас среди китайских туристов большой интерес к зиме, к тому, как по-настоящему ощутить красоту этого времени года. Надеюсь, что в будущем все больше туристов из Китая будут отправляться на Тюменскую землю", — заключил Ли Сян.

Инна Пахомова