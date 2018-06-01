Тюменцы могут редактировать карту города благодаря новому сервису Яндекс
Мобильное приложение "Народная карта" выпустил Яндекс. С его помощью тюменцы могут участвовать в создании карты своего города, просто отправляя в компанию снимки улиц.
Чтобы передавать картографам снимки, не нужно прикладывать особых усилий. Например, можно прикрепить смартфон на лобовое стекло автомобиля или велосипед и снять весь свой маршрут: приложение будет автоматически делать снимок раз в одну-две секунды. Фотографии попадут на сервис для редактирования карт — сейчас им каждый месяц пользуются более 20 тыс. человек. Они смогут сравнить снимки с картой и внести в нее изменения.
С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, на очереди — другие знаки и дорожная разметка. Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать подсказывать водителям маневры, разрешенную скорость и находить места для стоянки.
С помощью нового приложения Яндекс уже добавил на сервис для редактирования карт 30 млн снимков 30 городов страны — съемки проводили волонтеры и картографы компании. Благодаря этим фотографиям в сетку дорог было внесено 17 тыс. дополнений и уточнений, сообщают в пресс-службе компании "Яндекс".