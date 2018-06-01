Тюменцы могут редактировать карту города благодаря новому сервису Яндекс

Скриншот из видеоролика "Что такое народная карта", n.maps.yandex.ru Скриншот из видеоролика "Что такое народная карта", n.maps.yandex.ru

Мобильное приложение "Народная карта" выпустил Яндекс. С его помощью тюменцы могут участвовать в создании карты своего города, просто отправляя в компанию снимки улиц.

Чтобы передавать картографам снимки, не нужно прикладывать особых усилий. Например, можно прикрепить смартфон на лобовое стекло автомобиля или велосипед и снять весь свой маршрут: приложение будет автоматически делать снимок раз в одну-две секунды. Фотографии попадут на сервис для редактирования карт — сейчас им каждый месяц пользуются более 20 тыс. человек. Они смогут сравнить снимки с картой и внести в нее изменения.

С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, на очереди — другие знаки и дорожная разметка. Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать подсказывать водителям маневры, разрешенную скорость и находить места для стоянки.

С помощью нового приложения Яндекс уже добавил на сервис для редактирования карт 30 млн снимков 30 городов страны — съемки проводили волонтеры и картографы компании. Благодаря этим фотографиям в сетку дорог было внесено 17 тыс. дополнений и уточнений, сообщают в пресс-службе компании "Яндекс".