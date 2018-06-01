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В Тобольске будущие байкеры соревновались в знании ПДД

Общество, 17:30 28 июня 2018

фото ОГИБДД "Тобольское"

Будущие мотоциклисты Тобольска, Тобольского и Вагайского районов соревновались в знании ПДД и умении управлять мотоциклом на базе автошколы ВОА, сообщает отделение ГИБДД Тобольска.

По итогам всех этапов соревнований, сертификат на бесплатное обучение в автошколе на категорию "А" получил тоболяк Юрий Сафонов, житель Вагайского района Салават Муслимов и тоболяк Владимир Трошков приобрели право на обучение со скидкой 50 и 25 %.

Для подростков, набравших наибольшее количество штрафных баллов, с июля по сентябрь представится возможность вновь поучаствовать в мотосоревнованиях и улучшить свои результаты.

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# мотоциклисты , ПДД , соревнования , Тобольск

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