В Ярково устроят праздник в день района

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Большой праздник, посвященный Дню района и Дню молодежи, состоится на стадионе "Сибиряк" в селе Ярково 7 июля.

Как сообщает районная администрация, жителей и гостей ждет насыщенная программа, а для детей в течение всего дня будут работать аттракционы, батуты и карусели.

В течение дня будут работать торговые площадки, в 11 часов начнется праздничный концерт "Живи и здравствуй, район Ярковский!" с участием коллективов района, где состоится вручение благодарственных писем предпринимателям, жителям Ярковского района, медалей – выпускникам, а также поздравление юбилейных семейных пар.

В 12 часов стартует районная семейная творческая спартакиада "Самая спортивная семья". С 14 до 19 часов будет работать детская развлекательная площадка (игры, конкурсы) и площадка спортивных игр (веселые старты).

В 19 часов начнется вечерняя праздничная программа "Молодежный Mix".