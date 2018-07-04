Более одного миллиарда рублей направит правительство Тюменской области на комфортную городскую среду
Более 1,3 млрд рублей выделено из бюджета правительства Тюменской области на реализацию программы "Комфортная городская среда", сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.
В регионе благоустроят 139 объектов. Планируется выполнить работы по благоустройству 92 дворовых и 47 общественных территорий. Уже заключены контракты по 50 дворовым и 30 общественным территориям, подрядчики готовятся приступить к работе.
Напомним, в регионе более десяти лет ведется системная работа по улучшению городской среды. Реконструированы десятки памятников архитектуры, площадей, парков и скверов, автомобильные и железнодорожные вокзалы, аэропорт. Построено более 20 транспортных развязок и мостов с современным устройством прилегающих территорий. За счет бюджетных средств благоустроено более 500 придомовых территорий и еще более 1 тыс. – за счет средств застройщиков. Завершается один из самых масштабных этапов проекта – благоустройство единственной в России четрыхуровневой набережной Туры, строительство которой ведется поэтапно с 2010 г. Продолжается обновление экопарка "Затюменский", благоустройство левого берега Туры.
Многолетний опыт позволил Тюменской области сформировать комплексный подход к благоустройству территорий. Благодаря ему стало возможным реализовать масштабные проекты не только в столице региона, но и в муниципальных образованиях. Один из критериев, на основе которых реализуются программы благоустройства, – вовлеченность населения. Граждане участвуют в отборе объектов, обсуждении дизайн-проектов благоустройства и приемке работ. В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 18 марта в Тюменской области прошло рейтинговое голосование по выбору объектов строительства и благоустройства в городах Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске и Тюменском муниципальном районе. Регион вошел в тройку лидеров по количеству принявших участие в голосовании - 78,6 %, заняв второе место по России.
В целом по России в проекте формирования комфортной городской среды в 2018 году принимает участие 3 тыс. 2 муниципалитета – это вдвое больше числа участников 2017 года. На эти работы будет направлено более 51 млрд рублей из бюджетов всех уровней.