Более одного миллиарда рублей направит правительство Тюменской области на комфортную городскую среду

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Более 1,3 млрд рублей выделено из бюджета правительства Тюменской области на реализацию программы "Комфортная городская среда", сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В регионе благоустроят 139 объектов. Планируется выполнить работы по благоустройству 92 дворовых и 47 общественных территорий. Уже заключены контракты по 50 дворовым и 30 общественным территориям, подрядчики готовятся приступить к работе.

Напомним, в регионе более десяти лет ведется системная работа по улучшению городской среды. Реконструированы десятки памятников архитектуры, площадей, парков и скверов, автомобильные и железнодорожные вокзалы, аэропорт. Построено более 20 транспортных развязок и мостов с современным устройством прилегающих территорий. За счет бюджетных средств благоустроено более 500 придомовых территорий и еще более 1 тыс. – за счет средств застройщиков. Завершается один из самых масштабных этапов проекта – благоустройство единственной в России четрыхуровневой набережной Туры, строительство которой ведется поэтапно с 2010 г. Продолжается обновление экопарка "Затюменский", благоустройство левого берега Туры.

Многолетний опыт позволил Тюменской области сформировать комплексный подход к благоустройству территорий. Благодаря ему стало возможным реализовать масштабные проекты не только в столице региона, но и в муниципальных образованиях. Один из критериев, на основе которых реализуются программы благоустройства, – вовлеченность населения. Граждане участвуют в отборе объектов, обсуждении дизайн-проектов благоустройства и приемке работ. В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 18 марта в Тюменской области прошло рейтинговое голосование по выбору объектов строительства и благоустройства в городах Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске и Тюменском муниципальном районе. Регион вошел в тройку лидеров по количеству принявших участие в голосовании - 78,6 %, заняв второе место по России.

В целом по России в проекте формирования комфортной городской среды в 2018 году принимает участие 3 тыс. 2 муниципалитета – это вдвое больше числа участников 2017 года. На эти работы будет направлено более 51 млрд рублей из бюджетов всех уровней.