  • 4 июля 20184.07.2018среда
  • USD63,2194
    EUR73,7012
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-восточный

Серебряные добровольцы совершенствуют межкультурную коммуникацию

Общество, 16:49 04 июля 2018

фото АНО «Центр «Третий возраст»

Для серебряных добровольцев - участников штаб-квартиры Областной школы волонтерского мастерства "Года, несущие радость!" - состоялось занятие, посвященное этикету и культуре речи, сообщают организаторы.

Психолог Светлана Бараблина рассказала волонтерам с опытом, как развить в себе качества мультикультурной личности, сформировать толерантность, открытость и готовность к принятию межкультурных различий. Очередной блок занятия был посвящен особенностям совершенствования развития внимания и позитивного интереса ко всему новому, к традициям и обычаям, особенностям вербального и невербального поведения иной культуры.

Чтобы достичь гармонии в общении с подопечными различных национальностей и с новыми силами оказывать помощь пожилым людям активисты 55+ с ответственностью отнеслись к рекомендациям специалиста, постарались отработать полученные навыки во время практической части занятия.

"Я получила невероятный заряд оптимизма и бодрости благодаря упражнению "Мой народ". Все присутствующие сплотились в единый коллектив, стали будто одной семьей" - говорит волонтер Галина Григорьевна.

Как поясняет психолог проекта, этикет является составной частью внешней культуры личности. Формы обращения и приветствия, поведение в общественных местах, манеры и внешний облик крайне необходимы при общении, в том числе с маломобильными гражданами. Поэтому участники занятия обратили особое внимание на умение слушать собеседника и говорить точно, понятно и кратко.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# добровольцы 55+ , этикет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 04.07.2018В семействе фламинго в Московском зоопарке появились первые птенцы
18:05 04.07.2018Тюменские ученые исследуют достоверность происхождения ямальских оленей
17:54 04.07.20185 июля - события дня
17:21 04.07.2018Победа над Испанией сплотила россиян в самую большую фан-зону в мире