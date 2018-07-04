Серебряные добровольцы совершенствуют межкультурную коммуникацию

фото АНО «Центр «Третий возраст» фото АНО «Центр «Третий возраст»

Для серебряных добровольцев - участников штаб-квартиры Областной школы волонтерского мастерства "Года, несущие радость!" - состоялось занятие, посвященное этикету и культуре речи, сообщают организаторы.

Психолог Светлана Бараблина рассказала волонтерам с опытом, как развить в себе качества мультикультурной личности, сформировать толерантность, открытость и готовность к принятию межкультурных различий. Очередной блок занятия был посвящен особенностям совершенствования развития внимания и позитивного интереса ко всему новому, к традициям и обычаям, особенностям вербального и невербального поведения иной культуры.

Чтобы достичь гармонии в общении с подопечными различных национальностей и с новыми силами оказывать помощь пожилым людям активисты 55+ с ответственностью отнеслись к рекомендациям специалиста, постарались отработать полученные навыки во время практической части занятия.

"Я получила невероятный заряд оптимизма и бодрости благодаря упражнению "Мой народ". Все присутствующие сплотились в единый коллектив, стали будто одной семьей" - говорит волонтер Галина Григорьевна.

Как поясняет психолог проекта, этикет является составной частью внешней культуры личности. Формы обращения и приветствия, поведение в общественных местах, манеры и внешний облик крайне необходимы при общении, в том числе с маломобильными гражданами. Поэтому участники занятия обратили особое внимание на умение слушать собеседника и говорить точно, понятно и кратко.