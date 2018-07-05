Дмитрий Медведев назвал приоритетные специальности высшего образования

Дмитрий Медведев/фото https://globalsib.com Дмитрий Медведев/фото https://globalsib.com

Удачного поступления в высшие учебные заведения пожелал российским выпускникам премьер - министр Дмитрий Медведев на встрече с ректорами ведущих вузов в Москве 4 июля, сообщает ТюмГУ.

По мнению Дмитрия Медведева, возможностей для этого стало больше — количество мест в вузах увеличено. Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что сегодня на рынке труда поменялись приоритеты. Поэтому, абитуриентам следует обратить особое внимание на выбор специальности.

"В этом году мы увеличили план приема, напомню, на девять тысяч мест. В общей сложности он превышает 514 тысяч мест. У нас есть и сильные и слабые направления. Сильные, как всем известно, это математика, физика, область компьютерных знаний, машиностроение, отдельные гуманитарные направления типа лингвистики. Но мы пока довольно серьезно отстаем в биотехнологиях, в биомедицине, в транспортных науках, телекоммуникациях, в специальностях, связанных с дизайном, архитектурой. Этому следует уделять, наверное, сегодня большее внимание", — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр призвал ректоров вузов подключиться к разработке нацпроектов в сфере образования в рамках выполнения задач нового майского указа президента. В частности, глава правительства отметил, что дистанционная система должна быть качественной. Для этого она будет создаваться на базе крупнейших отечественных университетов.