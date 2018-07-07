Десять тысяч шагов каждый день удлиняют жизнь

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

10 тысяч шагов в день должен проходить человек для поддержания здорового образа жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного гериатра Минздрава РФ, доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

По словам специалиста, уделять быстрой ходьбе в сутки следует не менее 40 минут, два раза в неделю посещать бассейн или кататься на велосипеде.

Чтобы жить активной и полноценной жизнью после 60 лет, нужно отказаться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем — и следить за своим рационом питания, отметила эксперт.

Ранее специалист Минздрава рассказала, что россияне к 2030 году будут жить в среднем 80 лет.