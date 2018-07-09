На курорт Алемасова в Тобольск приезжают гости со всего Урала

iato.ru iato.ru

Современный круглогодичный курорт для активного отдыха создается в Тобольске при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Зимой в нем работает самая протяженная на юге региона горнолыжная трасса, а летом — лазертаг, пейнтбол, веревочный парк и тир.

Предприятие Петра Просвиркина получило льготный кредит в размере 45 млн рублей. Всячески содействует начинанию и городская администрация, которая, в частности, помогла решить вопросы с газоснабжающей организацией.

Срок реализации проекта рассчитан на период с 2014 по 2018 годы и первый этап уже завершен. На курорте построена вторая трасса для катания на спортивных лыжах и сноубордах, трасса сноутюбинга, в связи с увеличением склона выполнена реконструкция канатной дороги, возведен спортивный стадион для пейнтбола, который позволит проводить тренировки и соревнования любого уровня, а также лесной стадион для игры в пейнтбол и лазертаг.

Приобретено все техническое и технологическое оборудование. Кроме того, построены четыре трассы: две для экстрим-тюбинга и две для детского тюбинга. На территории появилось искусственное озеро площадью 0,8 га для организации водных аттракционов для детей. На курорте есть шатры для проведения корпоративных и торжественных мероприятий. Курорт Алемасова стал местом проведения фестивалей и городских мероприятий как для молодежи, так и для всей семьи. Еще одна из изюминок курорта — коллекция ретро-автомобилей.

В настоящее время идет второй этап – строительство первого корпуса базы отдыха. Курорт стремительно развивается, и у него большие перспективы. Покататься на лыжах или сноуборде приезжают гости со всего Урала, Югры и Ямала. С начала строительства в Тобольске завода "Запсибнефтехим" количество посетителей еще больше увеличилось. Руководитель предприятия Петр Просвиркин отметил, что доволен курортом как бизнес-проектом. "У любого проекта две составляющие: он должен приносить деньги и удовольствие. Когда эти два интереса совпадают - все получается само собой", - цитируют его в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.