Тюменцев научат мастерить куклу "Мужичок-богатей"

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Мастер-класс по изготовлению куклы "Мужичок – богатей" пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 14 июля с 11 до 17 часов, сообщают организаторы.

Мастер специалист Центра промыслов и ремесел Мария Любимова. Народная кукла-оберег Мужичок-богатей явно появилась позже Зерновушки. Это ее младший родственник. Но вовсе не менее удачливый. Ведь набита такая кукла-оберег не только зерном, но и денежками. Поэтому и дарят его не просто на достаток, а на богатство. Чтоб не просто сыто жить, а копеечку копить.

Стоимость мастер-класса - 200 рублей. Мастер-класс проводится по предварительной записи по телефону +7 919 959 3618, Мария.