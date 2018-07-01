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Тюменцев научат мастерить куклу "Мужичок-богатей"

Общество, 08:05 13 июля 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Мастер-класс по изготовлению куклы "Мужичок – богатей" пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 14 июля с 11 до 17 часов, сообщают организаторы.

Мастер специалист Центра промыслов и ремесел Мария Любимова. Народная кукла-оберег Мужичок-богатей явно появилась позже Зерновушки. Это ее младший родственник. Но вовсе не менее удачливый. Ведь набита такая кукла-оберег не только зерном, но и денежками. Поэтому и дарят его не просто на достаток, а на богатство. Чтоб не просто сыто жить, а копеечку копить.

Стоимость мастер-класса - 200 рублей. Мастер-класс проводится по предварительной записи по телефону +7 919 959 3618, Мария.

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# кукла , мастер-класс , музей Словцова

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