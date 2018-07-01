Тюменские судебные приставы проведут День открытых дверей

фото управления ФССП по Тюменской области фото управления ФССП по Тюменской области

Управление федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области проведет День открытых дверей 26 июля с 12 до 20 часов, сообщает ведомство.

Прием граждан проведет главный судебный пристав Кабдула Хайдаров, а также его заместители, начальники отделов аппарата управления, в городских и районных отделах – начальники структурных подразделений и их заместители.

Предварительной записи на прием не требуется. Вместе с тем УФССП России по Тюменской области рекомендует заранее сообщить о планируемом обращении, чтобы сотрудники Службы могли максимально детально проработать вопрос к моменту приема и по возможности принять меры по существу проблемы. Предварительная запись на прием будет проходить с 12 июля по 26 июля по телефонам 49-53-39, 49-53-04.

Адрес УФССП России по Тюменской области - Тюмень, ул.Одесская, 48а, корп. 2. Адреса структурных подразделений управления можно узнать на официальном Интернет-сайте управления во вкладке "Контакты".

В День открытых дверей при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.