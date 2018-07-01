Тюменские судебные приставы проведут День открытых дверей
Управление федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области проведет День открытых дверей 26 июля с 12 до 20 часов, сообщает ведомство.
Прием граждан проведет главный судебный пристав Кабдула Хайдаров, а также его заместители, начальники отделов аппарата управления, в городских и районных отделах – начальники структурных подразделений и их заместители.
Предварительной записи на прием не требуется. Вместе с тем УФССП России по Тюменской области рекомендует заранее сообщить о планируемом обращении, чтобы сотрудники Службы могли максимально детально проработать вопрос к моменту приема и по возможности принять меры по существу проблемы. Предварительная запись на прием будет проходить с 12 июля по 26 июля по телефонам 49-53-39, 49-53-04.
Адрес УФССП России по Тюменской области - Тюмень, ул.Одесская, 48а, корп. 2. Адреса структурных подразделений управления можно узнать на официальном Интернет-сайте управления во вкладке "Контакты".
В День открытых дверей при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.