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Тюменские судебные приставы проведут День открытых дверей

Общество, 09:00 16 июля 2018

фото управления ФССП по Тюменской области

Управление федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области проведет День открытых дверей 26 июля с 12 до 20 часов, сообщает ведомство.

Прием граждан проведет главный судебный пристав Кабдула Хайдаров, а также его заместители, начальники отделов аппарата управления, в городских и районных отделах – начальники структурных подразделений и их заместители.

Предварительной записи на прием не требуется. Вместе с тем УФССП России по Тюменской области рекомендует заранее сообщить о планируемом обращении, чтобы сотрудники Службы могли максимально детально проработать вопрос к моменту приема и по возможности принять меры по существу проблемы. Предварительная запись на прием будет проходить с 12 июля по 26 июля по телефонам 49-53-39, 49-53-04.

Адрес УФССП России по Тюменской области - Тюмень, ул.Одесская, 48а, корп. 2. Адреса структурных подразделений управления можно узнать на официальном Интернет-сайте управления во вкладке "Контакты".

В День открытых дверей при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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# день открытых дверей , судебные приставы

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