Роман Чуйко: подрастающее поколение должно знать историю страны

Депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко. Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко. Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Патриотическая акция "Бессмертная история" стартовала в Тюмени. Ее первыми участниками стали подростки из школы № 94. С ребятами провели встречу организаторы акции – депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко и руководитель Тюменского штаба и автор идеи "Бессмертный полк" Геннадий Иванов.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", цель акции "Бессмертная история" – познакомить тюменских школьников с интернет-ресурсами, содержащими информацию об участниках Великой Отечественной войны.

"Что мы знаем о наших родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны? Порой только имя и фамилию, к сожалению, какие-то подробности биографии не сохранились. Однако восстановить историю можно, и для этого существуют Интернет-ресурсы, о которых мы и рассказываем учащимся. У наших современников есть уникальная возможность узнать о тех солдатах Великой Отечественной войны, которые в 1941-1945 годах попали в плен или пропали без вести; получить информацию о месте их гибели и захоронения, а также об их наградах, - сообщил Роман Чуйко. - Нашей аудиторией стали школьники, но к поиску информации уже подключились и родители. Самое главное, чего мы стремимся достичь как организаторы, - это вызвать у школьников интерес к истории своей семьи, города, страны".

Во время встречи выяснилось, что многие ребята принимали участие в шествии Бессмертного полка 9 Мая, но не знали о том, как родилась эта акция. Ее автор Геннадий Иванов рассказал, как ему пришла такая идея: "В 2007 году за несколько дней до празднования Дня победы мне приснился сон, как по главной улице Тюмени идет многотысячная колонна людей, в руках у каждого – портрет родственника, погибшего в Великой Отечественной войне".

В первый год проведения акции участников было немного – всего несколько знакомых Геннадия Иванова, сейчас к "Бессмертному полку" присоединились более миллиона человек по всему миру.

Роман Чуйко и Геннадий Иванов провели для ребят викторину по истории Великой Отечественной Войны. Вопросы звучали самые разные: на знание дат, событий, выдающихся личностей. С некоторыми школьники справились легко, над какими-то пришлось подумать. Роман Чуйко выразил уверенность, что именно такие мероприятия подвигнут школьников читать книги о войне, смотреть фильмы, знакомиться с документами, рассказывающими о событиях прошлого века.

Роман Чуйко заверил, что акция будет продолжена: "Мы побываем в нескольких школах во время летних каникул, когда там работают лагеря дневного пребывания, а затем будем проводить встречи в течение учебного года, и тогда в них смогут принять участие еще больше школьников".