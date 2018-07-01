У амурских леопардов в Московском зоопарке родились два котенка

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

Два детеныша дальневосточного, или амурского, леопарда родились в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка. Их отец, леопард по кличке Николай, был спасен от браконьеров в 2015 году в Приморье, а мать, самка Акра, родилась в неволе, сообщается на сайте мэра Москвы.

Во время первичного осмотра зоологам удалось узнать, что оба котенка мужского пола, а также установить вес каждого детеныша, который составляет 4,5 кг.

"Мы очень рады, что удалось получить здоровое потомство от леопарда Николая. Поскольку он попал к нам из дикой природы, его котята обладают высокой генетической ценностью и имеют большое значение для Европейской программы по сохранению популяции амурского леопарда в неволе, активное участие в которой принимает наш зоопарк. Когда детеныши подрастут, они отправятся в один из ведущих зоопарков мира. Надеемся, что, повзрослев, они обзаведутся собственным потомством и внесут свой вклад в сохранение и восстановление этого редкого вида", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Котятам Николая и Акры чуть больше месяца, они отлично себя чувствуют и гармонично развиваются, с каждым днем становясь все смелее и любопытнее. Маленькие леопарды очень активны. Заботливая мать ни на минуту не выпускает котят из поля зрения. По нескольку раз в день она тщательно вылизывает их и переносит из укрытия во внешний вольер, на улицу, где детеныши могут подышать свежим воздухом и поиграть.

Когда детеныши подрастут, их отправят в другие зоопарки по Европейской программе сохранения популяции амурского леопарда в неволе.