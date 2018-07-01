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Сбившего двоих детей водителя будут судить в Тюмени

Происшествия, 14:49 16 июля 2018

Фото СК СУ по Тюменской области

Водителю, сбившему двоих детей на пешеходном переходе в Тюмени, грозит до трех лет тюрьмы, сообщает областная прокуратура.

Направлено в суд уголовное дело 39-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью людей. Расследование установило, что 16 мая 2018 года мужчина вел автомобиль Skoda Octavia с превышенной скоростью.

Он не смог вовремя затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом на ул. Чаплина. Водитель сбил двоих малолетних детей – брата и сестру 10 и 6 лет. У девочки медики диагностировали тяжкий вред здоровью, а у мальчика – средней.

Водитель свою вину в случившемся признал и полностью возместил причиненный моральный и материальный ущерб матери детей. Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и его в Калининский районный суд Тюмени.

Санкция предъявленной тюменцу статьи 264 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет, а также принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

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# прокуратура , суд

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