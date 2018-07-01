Топилин рассказал, на сколько вырастут пенсии

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Увеличение пенсий в 2018 году уже запланировано в объеме в два раза выше уровня инфляции. Об этом 16 июля заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщает ИА REGNUM.

"По инфляции в этом году будет ниже, чем 4% все-таки, это будет до 3,2%, 3,5%. И поэтому мы запланировали увеличение пенсий в два раза выше инфляции", — сказал Топилин.

При нынешних параметрах инфляции это будет "где-то тысяча, около 7%", пояснил он.

Такой темп — в два раза выше инфляции, который "на определённом отрезке можно себе позволить при данных параметрах повышения пенсионного возраста", это и есть та задача, которую перед собой ставит правительство России, отметил министр.

При этом он добавил, что, вопреки критике, темпы индексации пенсий в действительности являются достаточно внушительными.

"Мы привыкли за прошлые годы жить в других масштабах, когда инфляция 10%, в 12% в год, и нам кажется, что когда пенсии индексируют на 3−4%, это очень мало. Но это сопоставимо с инфляцией в этом году! В 2018 году пенсии были проиндексированы на 3,7% при инфляции 2,5%. Это в полтора почти раза больше роста цен. Такого не было никогда в прошедшие периоды!" — отметил министр.

При самых разных оценках инфляция в 2018 году не должна превысить 3,5% — это были наши с вами расчеты, отметил также глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия").

"Путь повышения пенсий за счет повышения выше инфляции каждый год. Сейчас это в два раза выше инфляции", — сказал Макаров.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат на круглом столе "Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе", который прошел в Тюмени, подчеркнула, что цель законодательного проекта — поднять пенсию.

Она привела в пример, что сегодня в их институте 17% специалистов в возрасте 60 и 70 лет. "Их опыт безграничен. Я не знаю ни одного учителя, который бы ушел из профессии в 55 лет или 60 лет. И их безумно ценят за умение работать с детьми, мудрость и способность", — отметила она.

Ольга Ройтблат считает, что уже сейчас необходимо сформировать список профессий, которые могут быть востребованы людьми предпенсионного возраста, и где они могут продолжить свою работу. "Мы готовы даже их обучать", — добавила она.