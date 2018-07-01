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Тюменский ансамбль "Юность Сибири" завоевал Гран-при фестиваля в Болгарии

Общество, 12:16 20 июля 2018

Ансамбль "Юность Сибири"/фото Дворец "Пионер"

Тюменский образцовый ансамбль народного танца "Юность Сибири" вернулся с победами с международного конкурса-фестиваля детско-юношеского творчества "Розы Обзора", который проходил в Болгарии, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

По результатам конкурсной программы, тюменские танцоры стали лауреатами первой степени и завоевали главную награду – Гран-при фестиваля в номинации "Народный танец".

Танцоры проявили себя не только на сцене, но и в творческом конкурсе песчаных фигур, который прошел на пляже города-курорта Обзор. И здесь ансамбль "Юность Сибири" занял первое место. Кроме того, для участников фестиваля были организованы мастер-классы по танцам и развлекательная программа.

Отметим, участие в фестивале принимали коллективы из России, Казахстана и Беларуси.

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# ансамбль , Дворец Пионер , конкурс

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