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В Ялте уничтожили мину времен войны, найденную рядом с пляжем

Общество, 14:23 21 июля 2018

Фото www.sudak-tour.ru

Донная морская мина времен Великой Отечественной войны, обнаруженная в районе береговой линии Приморского пляжа Ялты, уничтожена методом подрыва, сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее власти города закрыли Приморский пляж для посещения с 19 июля ориентировочно до 23 июля. Уничтожение 240-килограммовой мины проводилось группой разминирования ЧФ на месте методом подрыва.

"Мина уничтожена утром в субботу. Все прошло в штатном режиме, без последствий", — сказали в администрации.

По словам собеседника агентства, руководство Ялты выражает благодарность специальному отряду разминирования ЧФ, а также сотрудникам Росгвардии, полиции и МЧС, обеспечивавших безопасность и оцепление.

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# Вторая мировая война

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