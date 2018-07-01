Трудовые отряды школьников Ишима благоустраивают город и помогают пожилым людям

Фото молодежного центра развития Ишима Фото молодежного центра развития Ишима

Многие школьники Ишима летом не только отдыхают, но и зарабатывают свои первые трудовые рубли. Ежегодно благодаря сотням ишимских подростков улицы, площади и скверы города становятся чище и уютнее.

Как рассказали в городском Центре развития молодежи, в Ишиме в рамках реализации территориальной программы в сфере профессиональной ориентации, трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи создано 766 рабочих мест, из них в учебное время – 108, в летний период – 658. Приоритетное право при трудоустройстве молодежи имеют лица, не достигшие 18-летнего возраста, особо нуждающиеся в социальной защите, испытывающие трудности в поиске работы, дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, а также несовершеннолетние группы особого внимания. Для них рабочие места открыты и в учреждениях социальной сферы, библиотечной системе, ТОСах.

Участники трудовых отрядов в территориальных органах общественного самоуправления оказывают помощь ветеранам воины и труда, одиноким пенсионерам по благоустройству придомовых территорий, уборке в доме.

"Около 30 пожилых жителей нашего микрорайона получают помощь от трудового отряда школьников, - рассказала председатель ТОСа "Заимский" Надежда Носкова. – В адрес ребят звучат многочисленные благодарности, люди довольны работой ребят".

Инна Кондрашкина