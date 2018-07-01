В селе Горнослинкино построят новую школу

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Новую школу в с. Горнослинкино построят к первому кварталу 2019 года, сообщает администрация Уватского района.

Проектные работы закончены. Как сообщили в управлении градостроительной деятельности и муниципального хозяйства, в течение четвертого квартала проектная документация пройдет государственную экспертизу. После этого будет размещен аукцион и определен подрядчик для возведения объекта. Ориентировочные сроки заключения контракта на строительно-монтажные работы – первый квартал 2019 года.

"Будущая школа расположится на месте существующей детской площадки, в свою очередь ее планируют поставить в новом месте – около действующей школы. Прежние аттракционы будут проверены на соответствие требований безопасности и при положительном заключении перенесены", – сообщил глава Горнослинкинского сельского поселения Сергей Боголюбов.

Проводится расчет стоимости по отсыпке земельного участка и установке игровых элементов. В новое место детская площадка будет перенесена в сентябре.

Депутат областной Думы Юрий Конев из депутатского фонда выделил 200 тыс. рублей на оснащение игровой зоны. В планах местной администрации закупить на эти средства качалку, карусель, домик с палисадником и песочницей.