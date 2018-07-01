Московские пенсионеры поставили танцевальный рекорд

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Одновременно 1 тыс. 77 пенсионеров исполнили зажигательную зумбу. Они поставили рекорд России: самый массовый танцевальный флешмоб среди людей пожилого возраста прошел в "Сокольниках", сообщается на сайте мэра Москвы.

На протяжении всего дня бабушки и дедушки показывали, что возраст не помеха даже для динамичного ча-ча-ча, быстрого джайва и страстного танго.

"Все участники — это люди, которые занимаются в “Московском долголетии” по направлению “Танцы”. Кто-то из них пришел немного подготовленным (например, в юности танцевал), а кто-то начал с нуля и показал результат за полгода. Получился действительно марафон, ведь соревновались целый день с 10 часов. По большому счету это первый чемпионат по бальным танцам среди москвичей старшего возраста", — рассказала продюсер и организатор мероприятия Лидия Кузнецова.

Благодаря большому количеству участников старшего возраста флешмоб занесли в Книгу рекордов России. Результат зафиксировал Влад Копылов, генеральный директор международного агентства регистрации рекордов "Интер рекорд", и передал подтверждающий сертификат представителям столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Теперь танцевальный флешмоб "Московское долголетие"" претендует на мировой рекорд.

"Флешмобы в России сейчас — это тренд. Но в них участвует в основном молодежь, а в этом флешмобе впервые приняли участие люди старшего возраста. Результат появится на нашем сайте и в реестре рекордов России. Также мы планируем подать заявку на занесение его в Книгу рекордов Гиннесcа после того, как соберем доказательную базу. Я точно знаю, что такого еще не было", — отметил Влад Копылов.