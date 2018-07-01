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На аэродроме Плеханово пройдет авиашоу

Общество, 08:51 31 июля 2018

Фото Utair

Авиашоу "В гостях у Utair" пройдет на аэродроме Плеханово 18 августа. Показательные полеты вертолеты и самолеты будут демонстрировать в течении всего дня, сообщают организаторы.

Вертолетчики на Ми-17 покажут десантирование парашютистов и высадку спасателей, вертолет AS-350 продемонстрирует тушение пожара. Самолеты и вертолеты можно будет вблизи смотреть на стоянке, в том числе уникальные вертолеты-гиганты Ми-26Т.

Также гости авиашоу смогут лично пообщаться с пилотами, а за отдельную плату – полетать на вертолете, а еще получить на него старый добрый бумажный билет в виде книжечки, и посмотреть на Тюмень с высоты.

Вход бесплатный.

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# авиашоу , аэродром Плеханово , вертолеты , самолеты

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