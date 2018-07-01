Тюменская область - ударная комсомольская стройка №1

фото ВК Всесоюзные ударные комсомольские стройки фото ВК Всесоюзные ударные комсомольские стройки

Информационное агентство "Тюменская линия" начинает цикл публикаций, посвященных участию комсомола в решении важнейших государственных задач по строительству нефтегазового комплекса Западной Сибири.

В октябре 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения ВЛКСМ. Тюменская область, единственный, пожалуй, регион России, в истории которого Всесоюзный союз молодежи сыграл столь значительную роль.

В феврале 1965 года ЦК ВЛКСМ по инициативе Тюменского обкома комсомола объявил Тюменскую область Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Впервые так определялся не один отдельный крупный объект, а все стройки будущего топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. В постановлении ЦК ВЛКСМ от 12 февраля 1965 года "Об участии комсомольских организаций в освоении нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири и полуострова Мангышлак" говорилось, что среди геофизиков, буровиков, геологов, строителей, водителей региона "подавляющее большинство - комсомольцы и молодежь".

Для координации работ в Тюмени был создан штаб ЦК ВЛКСМ. Это беспрецедентный случай, ничего подобного в России не было.

Всего на территории области в период с 1965 по 1986 годы насчитывалось 39 Всесоюзных ударных комсомольских строек.

Это и прокладка железной дороги Тюмень – Сургут - Уренгой - Ямбург, обустройство Самотлорского нефтяного месторождения, сооружение Сургутской ГРЭС, Тобольского нефтехимического комбината, нефтепровод Шаим - Тюмень, ЛЭП-500 Тюмень - Мегион - Сургут -Уренгой - Надым, комплекс геологоразведочных работ в Ямало-Ненецком автономном округе и другие.

Кроме всесоюзных в регионе были и областные ударные комсомольские стройки: Тюменский домостроительный комбинат, Ялуторовский комбинат мясокостной муки, Тюменская ТЭЦ-2 и другие. Вся область в целом была объявлена ударной комсомольской стройкой №1.

Масштаб работ, выполненных в те годы, сегодня просто трудно вообразить. Баку для достижения годовой добычи в 23,5 млн тонн нефти потребовалось столетие, в Тюмени этот рубеж был взят всего за пять лет! Объем капиталовложений в Западно-Сибирский топливно-энергетический комплекс равнялся затратам на БАМ, КамАЗ и Атоммаш, вместе взятым!

Использованы материалы архивов, газет и телевидения тех лет.

Борис Олейник