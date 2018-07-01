Внутренний и въездной туризм в России развивается благодаря государственно-частному партнерству

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

О том, что было сделано за последние семь лет по программе федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ с 2011 по 2018 годы", рассказали в Общественной палате РФ.

Предварительные итоги программы подвел глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, программой предусмотрено создание около 600 объектов туристской инфраструктуры в 35 регионах России, 378 из них введены в эксплуатацию, 267 — находятся на стадии строительства, 43 — построены, но не введены в эксплуатацию.

Олег Сафонов считает, что федеральная целевая программа дала колоссальный толчок развитию этих регионов.

"Программа реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Это означает, что на инвестирование бюджетных денежных средств бизнес должен ответить софинансированием в размере не менее 2,2 рубля на каждый рубль из бюджета. По факту уже проинвестировано больше — более 2,3 рубля на рубль, создано огромное количество рабочих мест, множество объектов, что позволило качественно улучшить туристическую инфраструктуру в нашей стране", — цитируют его в пресс-службе ОП РФ.

Программа в том числе решает задачи увеличения качества обслуживания туристов в РФ и продвижения российского туристского продукта на территории нашей страны и за рубежом. Своевременное освоение выделенных средств из бюджета в рамках программы показали только семь субъектов РФ: Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Удмуртия, а также Вологодская, Новгородская и Тверская области, отмечает глава Ростуризма. По шести субъектам РФ освоение средств федерального бюджета за указанный период в целом составило 67,8%, в том числе в Хабаровском крае — 21,5%, Новосибирской области — 41,5%, Кабардино-Балкарской Республике — 51,9%, Чувашской Республике — 75%, Псковской области — 79,4%, Республике Адыгея — 94,3%.

Всего за семь лет реализации программы строились инвестиционные проекты на общую сумму более 102,2 млрд рублей, из них средств федерального бюджета — 21,2 млрд рублей, бюджета регионов — 6,9 млрд рублей и внебюджетных источников — 74,1 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2018 года запланированные мероприятия в части федерального бюджета выполнены на 97,9 %.

Добавим, Тюменская область за последний год существенно улучшила свои позиции в Национальном туристическом рейтинге, переместившись с 36 места на 22-е. А в рейтинге субъектов России по развитию туризма Министерства культуры РФ регион поднялся сразу на 26 позиций - с 57 на 31 место.