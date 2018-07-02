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В регионе активно развивается краеведческий, событийный и медицинский туризм

Губернатор, 13:37 02 июля 2018

Императорскиймаршрут.рф

Развитие внутреннего и въездного туризма в Тюменской области в 2017 и начале 2018 года обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел врио губернатора Александр Моор.

Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев проинформировал, что по итогам 2017 года туристско-экскурсионный поток региона составил 2 млн 880 тыс. человек, включая неорганизованных туристов, рост по сравнению с 2016 годом примерно семь процентов. По сравнению с 2016 годом увеличился на три процента, по предварительным данным, и объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. Окончательные показатели будут сформированы в августе 2018 года.

В развитии туристического потенциала регион активно сотрудничает с Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму. Результатом такого взаимодействия стало включение Тюменской области в национальный проект "Императорский маршрут", в котором участвуют 10 регионов. Область также участвует в национальной программе развития детского туризма "Моя Россия", в рамках которой Тобольск посетят 660 детей из 15 регионов страны. Первая группа школьников из Пермского края уже побывала в духовной столице Сибири.

Новый интерактивный формат тура "Черное золото Сибири" дает возможность туристам больше узнать об истории освоения Тюменского Севера, погрузиться в профессию нефтяника и даже попробовать уху с нефтью и, конечно, посетить знаменитые термальные источники. Многие событийные мероприятия, проходящие в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске, входят в национальный календарь событий России. Набирают популярность санаторный и медицинский туризм, туры по организации активного отдыха, к примеру, охота по-сибирски.

За последний год Тюменская область существенно улучшила свои позиции в Национальном туристическом рейтинге, переместившись с 36 места на 22-е. А в рейтинге субъектов России по развитию туризма Министерства культуры РФ регион поднялся сразу на 26 позиций - с 57 на 31 место.

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# Александр Моор , Андрей Пантелеев , туризм

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