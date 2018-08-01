Областной конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" принимает заявки
IX областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи проводится в Тюменской области с 1 августа по 25 сентября.
Как сообщает областной поисковый центр, к участию в конкурсе приглашаются воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники и волонтеры школьных краеведческих музеев, регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", осуществляющие деятельность на территории Тюменской области.
Победителей определят по следующим номинациям: "Лучший поисковый отряд"; "Юный поисковик года"; "Лучший школьный краеведческий музей"; "Лучшая военно-мемориальная команда"; "Лучшая тимуровская команда"; "Лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы"; "Лучшие методические материалы".
При выборе победителей будет делаться упор на объем работ и мероприятий, выполненных и организованных в 2018 году.
Конкурсные материалы принимаются в срок до 25 сентября 2018 года по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 207.
Подробная информация по телефону: 8(3452)20-45-52