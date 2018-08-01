Областной конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" принимает заявки

Фото областного поискового центра Фото областного поискового центра

IX областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи проводится в Тюменской области с 1 августа по 25 сентября.

Как сообщает областной поисковый центр, к участию в конкурсе приглашаются воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники и волонтеры школьных краеведческих музеев, регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", осуществляющие деятельность на территории Тюменской области.

Победителей определят по следующим номинациям: "Лучший поисковый отряд"; "Юный поисковик года"; "Лучший школьный краеведческий музей"; "Лучшая военно-мемориальная команда"; "Лучшая тимуровская команда"; "Лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы"; "Лучшие методические материалы".

При выборе победителей будет делаться упор на объем работ и мероприятий, выполненных и организованных в 2018 году.

Конкурсные материалы принимаются в срок до 25 сентября 2018 года по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 207.

Подробная информация по телефону: 8(3452)20-45-52