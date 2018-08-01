  • 1 августа 20181.08.2018среда
  • USD62,3497
    EUR73,0738
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северный

Областной конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" принимает заявки

Общество, 12:27 01 августа 2018

Фото областного поискового центра

IX областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи проводится в Тюменской области с 1 августа по 25 сентября.

Как сообщает областной поисковый центр, к участию в конкурсе приглашаются воспитанники и руководители поисковых отрядов, тимуровских и военно-мемориальных команд, сотрудники и волонтеры школьных краеведческих музеев, регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", осуществляющие деятельность на территории Тюменской области.

Победителей определят по следующим номинациям: "Лучший поисковый отряд"; "Юный поисковик года"; "Лучший школьный краеведческий музей"; "Лучшая военно-мемориальная команда"; "Лучшая тимуровская команда"; "Лучший штаб ВОД "Волонтеры Победы"; "Лучшие методические материалы".

При выборе победителей будет делаться упор на объем работ и мероприятий, выполненных и организованных в 2018 году.

Конкурсные материалы принимаются в срок до 25 сентября 2018 года по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. № 207.

Подробная информация по телефону: 8(3452)20-45-52

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , поисковики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:54 01.08.2018Юрий Алехин: число происшествий на воде снизилось на треть
13:00 01.08.2018Юные тоболяки из группы особого внимания отдохнули в летних лагерях
12:27 01.08.2018Областной конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" принимает заявки
12:16 01.08.2018Минздрав: чаще всего болеют в Алтайском крае, реже - в Чечне