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Полицейские проверили законность пребывания мигрантов в Тюмени

Происшествия, 13:10 01 августа 2018

фото прокуратуры Тюменской области

Более 60 правонарушений выявили тюменские полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант". Они касались нарушения правил въезда и пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили в региональном УМВД России.

Полицейские проверяли территории строящихся объектов и рынков, общежития и гостиницы, а также места массового проживания иностранных граждан. Всего специалисты проинспектировали 180 объектов, из них – 19 строительных, 141 объект жилого сектора и мест компактного проживания, 20 помещений иного назначения.

Сумма наложенных административных штрафов по итогам проверок превысила 100 тыс. рублей, из них 28 тыс. рублей уже взыскано.

В ходе проверки специалисты приняли три решения о выдворении мигрантов с территории страны, выявили 13 фактов фиктивной постановки на учет иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении.

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# мигранты , УМВД России по Тюменской области

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