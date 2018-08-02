  • 2 августа 20182.08.2018четверг
  • USD62,5590
    EUR73,1064
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-восточный

Голубоглазый кот ищет дом

Общество, 16:48 02 августа 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Годовалый кот по кличке Зецу ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Молчаливый, ласковый, активный, игривый. Любит вкусно покушать, тщательно ухаживает за своей шерстью. Уживается с другими кошками. В семью с маленькими детьми не подойдет, так как во время игры может сильно кусаться.

Кота нашли в марте 2018 года на ул. Рабфаковская. Кастрирован, привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-919-950-00-93 (Елена).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# потеряшки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 02.08.2018В Тюменский госуниверситет конкурс на бюджет достигает 13 человек на место
17:21 02.08.2018Судебные приставы приостановили деятельность столовой "Золотая ложка"
17:10 02.08.2018Около пятисот детей отдохнули в Кулига-парке за пять лет
16:59 02.08.2018Почти две тысячи малышей родились в Тюмени в июле