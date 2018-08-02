Голубоглазый кот ищет дом

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Годовалый кот по кличке Зецу ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Молчаливый, ласковый, активный, игривый. Любит вкусно покушать, тщательно ухаживает за своей шерстью. Уживается с другими кошками. В семью с маленькими детьми не подойдет, так как во время игры может сильно кусаться.

Кота нашли в марте 2018 года на ул. Рабфаковская. Кастрирован, привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-919-950-00-93 (Елена).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова