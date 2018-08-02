Голубоглазый кот ищет дом
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Годовалый кот по кличке Зецу ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Молчаливый, ласковый, активный, игривый. Любит вкусно покушать, тщательно ухаживает за своей шерстью. Уживается с другими кошками. В семью с маленькими детьми не подойдет, так как во время игры может сильно кусаться.
Кота нашли в марте 2018 года на ул. Рабфаковская. Кастрирован, привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-919-950-00-93 (Елена).
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Дарья Казакова