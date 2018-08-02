Тюменские "Отряды мэра" прибирали город, проводили экскурсии и помогали ветеранам

Фото vk.com/otryady_mera_tyumen Фото vk.com/otryady_mera_tyumen

Почти 2 тыс. подростков трудились по 40 специальностям на двух сменах "Отрядов мэра", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Самым многочисленным стало направление "Благоустройство". Ребята привели в порядок 226 тыс. кв. м. городских территорий, собрали более 1 тыс. мешков мусора. В обязанность подростков также входит вскапывание и разравнивание песка на детских площадках, сбор скошенной травы, подметание тротуаров, высаживание и полив зеленых насаждений, подрезка кустарников, покраска малых архитектурных форм.

Помощники почтальона оформили 11 тыс. 160 бланков, проштемпелевали 32 тыс. и зарегистрировали 31 тыс. почтовых отправлений, оформили 54 тыс. вторичных извещений. Помощники эксурсовода оказали содействие в проведении 16 групповых интерактивных экскурсий для посетителей. Помощники библиотекаря обслужили 760 читателей на абонементе, расставили 800 книг, отремонтировали 753 книги.

Помощники музейного смотрителя провели 127 экскурсий и игр для воспитанников летних оздоровительных лагерей в музеях "Городская дума", "Дом Машарова", "Музей-усадьба Колокольниковых". Помогли в реализации 17 автобусных и пешеходных экскурсий, приняли участие в формировании раздаточного материала для проведения мастер-классов, монтаже и демонтаже выставок, в рекламных уличных акциях.

Помощники слесаря по ремонту автомобилей отремонтировали 28 автомобильных шин, подкачали 16, заклеили 34, разбортовали и перебортовали 32 колеса, заменили 22 тормозные колодки. Помощники мастера типографии подготовили 80 материалов под нанесение, нарезали 226 экземпляров полиграфической продукции, нанесли 1 тыс. 760 логотипов на кружки, собрали 260 бейджей.

Помощники рабочего по уходу за животными ежедневно кормили, осматривали 140 животных 22 видов, также поддерживали чистоту в клетках, следили за влажностью и освещенностью в помещениях, проводили экскурсии для детей и подростков.

Помощники медицинских регистраторов доставили более 1 тыс. 500 медицинских карт до кабинетов врачей, работали в архиве, подклеили в амбулаторные карты 220 результатов анализов, рассортировали 300 экземпляров документов, отремонтировали 1 тыс. 117 амбулаторных карт.

Помощники инспектора дорожного движения провели занятия с воспитанниками детских садов и пришкольных лагерей на тему правил безопасности дорожного движения, которые посетили около 1 тыс. 700 детей. Мастера бригады "Сувенир" изготовили 10 копий кубков с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года.

Помощники спортсмена-инструктора провели 294 игры в формате "Веселых стартов" и спортивных эстафет, 1 тыс. 010 укрепляющих разминок, 428 раз участвовали в судействе спортивных игр, готовили инвентарь и спортивные площадки к соревнованиям и пр.

Помощники социальных работников оказывали помощь престарелым гражданам города, осуществляли прополку приусадебного участка, поливали грядки, собирали урожай, ходили в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, делали уборку в квартирах, выносили мусор, доставляли воду.

Помощники дизайнера-художника-оформителя изготавливали наглядные пособия для праздников, оформляли коридоры, фойе, актовые залы к утренникам, концертным выступлениям, спектаклям и др.

Артисты бригады "Кураж" организовывали и проводили концертные и концертно-игровые программы. Всего проведено 16 концертов с выездом в бригады на территории административных округов, а также в пришкольные и клубные лагеря дневного пребывания. В июле работники творческой бригады подготовили новый материал для концертных программ, приняли участие на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

Помощники экскурсовода ДЭБ "Любимый город" в июле 2018 года для жителей и гостей города Тюмени разработали шесть экскурсий. Три из них пешеходные: "Обзорная ЦАО", "Детские забавы", "Набережная города Тюмени" и три мультимедийные – "Чудесная Тюмень", "Фонтаны Тюмени", "Визитная карточка города". Всего за июль проведено 24 экскурсии, которые посетили 435 человек из общеобразовательных учреждений и бригад по благоустройству из "Отрядов мэра". Специализированная бригада "Любимый город" провела квест-игру ко Дню города, а также разработала экскурсию по ипподрому.

Сотрудники пресс-центра "Спектр-М" подготовили 37 информационных материалов. Пять статей вышло в свет на страницах газеты "Тюменская губерния". Юные фотокорреспонденты сделали 3 тыс. 500 фотографий о деятельности "Отрядов мэра". Операторы подготовили материалы для 56 тематических видеороликов, 27 из них – репортажи о жизни города и работе трудовых бригад "Отрядов мэра". В День города была организована выездная телестудия на Цветном бульваре и учебная пресс-конференция.

6 августа стартует финальная трудовая смена летнего сезона 2018 года. 1 тыс. 210 подростков выйдут на свои рабочие места.