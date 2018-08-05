Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России в первом полугодии выросла на 11 процентов и составила 42 тыс. 550 рублей. Такие данные приводит Росстат.

В первом полугодии 2017 года этот показатель составлял 38 тыс. 49 рублей. Кроме того, это более чем на восемь процентов больше показателей за весь предыдущий год (39 тыс. 167 рублей). В прошлом месяце ведомство сообщило о снижении уровня бедности граждан.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что за первые три-четыре месяца этого года реальные зарплаты выросли почти на десять процентов. По его словам, такого не наблюдалось с начала 2000-х годов.