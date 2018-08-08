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Многофункциональный спортзал возводят в тюменской школе № 5

Общество, 16:21 08 августа 2018

t-l.ru

Новый спортивный корпус построят в тюменской школе № 5, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Контракт на проведение строительно-монтажных работ уже заключен, строители приступили к возведению спортивного корпуса.

Согласно проекту, в одноэтажном здании площадью более 1,5 тыс. кв. метров разместятся просторный спортзал площадью более 1 тыс. кв. метров, тренажерный зал и вспомогательные обслуживающие помещения.

На прилегающей территории у спортивного корпуса предусмотрены площадка для мини-футбола размером 20 м на 40 м с искусственным газоном, беговая дорожка и волейбольно-баскетбольная площадка.

Спортивный корпус соединят со школой теплым переходом, а в самой школе к началу учебного года завершили капитальный ремонт.

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# капитальный ремонт , строительство , школа

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