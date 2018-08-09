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Пьяная жительница Ишима порезала супруга

Происшествия, 14:15 09 августа 2018

Фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевший с супругой распивали спиртные напитки. В ходе ссоры подозреваемая ударила ножом мужчину. 56-летняя гражданка сама вызвала скорую помощь и полицию. В больнице зафиксировано причинение тяжкого телесного повреждения. Фигурантка задержана и доставлена в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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# Ишим , поножовщина

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