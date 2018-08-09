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Производители готовят к "Тюменской осени" вкусные новинки

Общество, 14:04 09 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Продуктовые новинки представят тюменские производители на ярмарках "Покупаем тюменское", которые пройдут в рамках традиционного фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября.

Товаропроизводители представят продовольственную продукцию по специальным ценам.

Как рассказал президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин, лучшие, передовые предприятия Тюмени - это "Тюменьмолоко", ПК "Молоко", Ялуторовский мясокомбинат, Пышминская и Каскаринская птицефабрики - предложат традиционную продукцию. "Цены очень хорошие, комфортные, что немаловажно. И, конечно, будут представлены продуктовые новинки, которые все производители готовят к этому дню", - сказал он.

Горожане смогут приобрести молочную, рыбную продукцию, мясо птицы, колбасы, кондитерские, хлебобулочные изделия, сладости.

Для тюменцев и гостей города в рамках фестиваля "Тюменская осень" готовят насыщенную культурную и развлекательную программу, выставку "Дачное подворье", большой гастрономический фестиваль "Мед и хлеб", розыгрыш подарков, фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), марафон "Танцующий город".

Татьяна Ковалева

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# Покупаем тюменское , Тюменская осень , фестиваль , ярмарка

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