Тюменская "Жемчужина Сибири" - отличная база для тренировок, считают спортсмены

Фото ЦПСР Л. Н, Носковой Фото ЦПСР Л. Н, Носковой

"Жемчужина Сибири" признана экспертами лучшим комплексом по биатлону в России и одним из лучших в Европе. Комплекс получил лицензию категории "А" Международного Союза Биатлонистов.

Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" находится в 44 км от Тюмени. Подобных современных центров в России немного: в Ханты-Мансийске, Рыбинске, Сыктывкаре, Острове, Новосибирске, Ижевске, Екатеринбурге и Перми.

Перепад высот в урочищах, называемых местным населением Красной горкой и Бутусовым логом, приглянулся еще в 1975 году старшему тренеру ДЮСШ облспорткомитета, первому мастеру спорта СССР по лыжным гонкам в Тюменской области Анатолию Мельникову. Под его руководством в 1978 году здесь состоялись первые областные соревнования и сборы лыжников.

Югорский биатлонист Никита Поршнев согласен, что в "Жемчужине Сибири" созданы все условия для качественного тренировочного процесса.

"Отличное проживание, питание, все находится очень близко. Нам в Тюмени никогда ни в чем не отказывают, так что эмоции только положительные. Если возникают какие-то вопросы, их тут же решают. Например, мы ездили играть на футбольное поле, и нам без проблем предоставили транспорт", - рассказал он.

Опытный специалист Андрей Падин с нового сезона работает тренером резервной женской сборной России по биатлону. Подготовку к сезону его подопечные начали в Тюмени.

"В "Жемчужине Сибири" мы тренируемся каждый год. Надоесть этот комплекс просто не может. Здесь все идеально. Прекрасные условия для тренировок, замечательный персонал, который очень радушно нас встречает. Приезжаем сюда как домой. Уверен, что "Жемчужина Сибири" в ближайшие годы станет основной базой для сборной России по биатлону", - добавил он.

По оценкам спортсменов, великолепные условия созданы здесь не только для представителей зимних видов спорта. "Жемчужина Сибири" принимает спортсменов круглогодично - проводятся соревнования и тренировки по лыжероллерам, кроссу, триатлону, спортивному ориентированию, пишет "Тюменская область сегодня"

В июле на сборе в "Жемчужине Сибири" тренировались игроки мини-футбольного клуба "Тюмень". "Идет непростая часть "предсезонки", потому что нужно заложить функциональный фундамент. В этом году мы решили немного поменять тренировочный процесс, поработать над выносливостью, побегать по горам. Сезон будет трудный, в каждом туре по два спаренных матча. Так что свежий воздух, кислород – все это пойдет нам на пользу", - рассказал многолетний лидер МФК "Тюмень" Сергей Абрамович.