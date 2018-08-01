Начался прием заявок на конкурс видеороликов "Расскажи о своем учителе"

фото Минобрнауки России фото Минобрнауки России

Учителей, родителей и учащихся школ приглашают поддержать финалистов, победивших в региональных этапах конкурса "Учитель года России", принять участие в состязании видеороликов "Расскажи о своем учителе" на приз Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий, сообщает Минобрнауки.

Каждая школа может представить один видеоролик длительностью не более 1 минуты, выполненный в любой технике (видео, фотофильм, мультипликация, песочная анимация и т. д.).

Работы принимаются по электронной почте wishes@apkpro.ru до 21 сентября 2018 года, победитель будет определен по итогам голосования.

С 24 сентября по 3 октября видеоролики будут транслироваться на конкурсных площадках, а также в социальных сетях Всероссийского конкурса "Учитель года России", лучшие работы будут размещены на федеральном портале "Российское образование".

Объявление итогов конкурса состоится 3 октября 2018 года. Все участники получат сертификаты и дипломы, а победители – призы.

Обращаем ваше внимание на то, что конкурс видеороликов – это отдельное творческое испытание, не дающее участникам конкурса "Учитель года России" дополнительных баллов и не влияющее на результаты финала.

Конкурсные работы должны соответствовать техническим требованиям, которые можно посмотреть здесь.