На архитектурном форуме в Тюмени обсудят концепцию преобразования городского центра

фото ТИУ фото ТИУ

Спикерами семинара по формированию архитектурного облика станут сотрудники Тюменского индустриального университета, сообщает вуз. Встреча пройдет в рамках форума "Архитектурная среда" 22 и 23 августа в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева.

Ключевой темой форума станет разработка архитектурно-градостроительной концепции территории в центре Тюмени. Гостям мероприятия покажут выставку работ открытого публичного конкурса на лучшую концепцию преобразования городского пространства в пределах ул. Ленина от сквера "Исторический" до ул. Мориса Тореза.

Во второй день архитектурного форума состоится семинар на тему "Опыт и проблемы формирования современной архитектурной среды с сохранением памятников культурного наследия". Тюменский индустриальный университет на встрече представят доцент кафедры дизайна архитектурной среды Елена Михайлова и доктор технических наук, проректор по научной и инновационной деятельности Яков Пронозин. В центре внимания окажутся темы современной застройки в исторической среде городов и сохранение культурного наследия региона - каменного и деревянного зодчества.

Спикерами форума также станут давние друзья ТИУ - кандидат архитектурных наук, заведующий кафедрой "Градостроительство" национального университета архитектуры и строительства Армении Заруи Мамян и профессор Брандербургского технического университета Герхард Ириг.

Вход на все события "Архитектурной среды" бесплатный. Необходима регистрация в качестве участника семинара до 20 августа по электронной почте. Подробности здесь.