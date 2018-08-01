Жителям региона предлагают добровольно сдать оружие

Фото с официальной страницы Управления Росгвардии по Тюменской области "ВКонтакте" Фото с официальной страницы Управления Росгвардии по Тюменской области "ВКонтакте"

Добровольно на возмездной основе сдать не зарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства призывает жителей региона Управление Росгвардии по Тюменской области и управление МВД России по Тюменской области, сообщают службы.

Мероприятие проводится для предупреждения и пресечения преступлений, которые совершаются с применением оружия.

Инициативно добровольно обратившиеся в органы внутренних дел с письменным заявлением о сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ граждане освобождаются от уголовной ответственности.

Личность человека, сдавшего незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, сохраняется в тайне.

Размеры денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства:

- Боевое огнестрельное оружие - 10 тыс. рублей

- Служебное оружие (за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия) - 5 тыс. рублей

- Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом - 5 тыс. рублей

- Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом - 5 тыс. рублей

- Гладкоствольное оружие или обрез - 3 тыс. рублей

- Самодельное огнестрельное оружие - 1,5 тыс. рублей

- Газовое оружие - 1 тыс. рублей

- Гранаты, мины, снаряды (1 шт.) - 2 тыс. рублей

- Взрывчатые вещества, материалы (100 гр.) - 1 тыс. рублей

- Штатные или нештатные боеприпасы (1 шт.) - 7 рублей

- Штатные устройства для производства выстрелов (1 ед.) - 2 тыс. рублей

- Средства взрывания (1 шт.) - 500 рублей

- Холодное оружие (1 ед.) - 500 рублей

- Основные части к огнестрельному оружию (1 ед.) - 500 рублей

Если оружие признано технически непригодным для дальнейшего использования или мины, гранаты являются учебными, размер вознаграждения снижается до 50%.