Жителям региона предлагают добровольно сдать оружие
Добровольно на возмездной основе сдать не зарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства призывает жителей региона Управление Росгвардии по Тюменской области и управление МВД России по Тюменской области, сообщают службы.
Мероприятие проводится для предупреждения и пресечения преступлений, которые совершаются с применением оружия.
Инициативно добровольно обратившиеся в органы внутренних дел с письменным заявлением о сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ граждане освобождаются от уголовной ответственности.
Личность человека, сдавшего незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, сохраняется в тайне.
Размеры денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства:
- Боевое огнестрельное оружие - 10 тыс. рублей
- Служебное оружие (за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия) - 5 тыс. рублей
- Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом - 5 тыс. рублей
- Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом - 5 тыс. рублей
- Гладкоствольное оружие или обрез - 3 тыс. рублей
- Самодельное огнестрельное оружие - 1,5 тыс. рублей
- Газовое оружие - 1 тыс. рублей
- Гранаты, мины, снаряды (1 шт.) - 2 тыс. рублей
- Взрывчатые вещества, материалы (100 гр.) - 1 тыс. рублей
- Штатные или нештатные боеприпасы (1 шт.) - 7 рублей
- Штатные устройства для производства выстрелов (1 ед.) - 2 тыс. рублей
- Средства взрывания (1 шт.) - 500 рублей
- Холодное оружие (1 ед.) - 500 рублей
- Основные части к огнестрельному оружию (1 ед.) - 500 рублей
Если оружие признано технически непригодным для дальнейшего использования или мины, гранаты являются учебными, размер вознаграждения снижается до 50%.