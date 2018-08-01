Преподаватель ТюмГУ участвует в федеральном проекте для иностранцев Courses in Russia

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Преподаватель Школы перспективных исследований ТюмГУ Даскин Драм представляет онлайн курс "Экология, технологии и аниме" в рамках масштабного образовательного проекта для иностранцев Courses in Russia, который стартовал в России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В стране создан интернет-портал обучающих программ на английском языке по широкому кругу специальностей, востребованных на международном рынке труда. На сайте любой желающий может дистанционно ознакомиться с научными темами по таким предметам, как экономика, история, информационные технологии, менеджмент, социология.

Портал Courses in Russia предназначен для иностранных слушателей и реализуется в рамках осуществления федерального проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Эти темы подготовлены ведущими преподавателями двадцати российских вузов и представлены в удобном формате на английском языке.