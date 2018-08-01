  • 20 августа 201820.08.2018понедельник
  • USD66,8757
    EUR76,1848
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северный

Преподаватель ТюмГУ участвует в федеральном проекте для иностранцев Courses in Russia

Общество, 12:27 20 августа 2018

фото https://www.utmn.ru

Преподаватель Школы перспективных исследований ТюмГУ Даскин Драм представляет онлайн курс "Экология, технологии и аниме" в рамках масштабного образовательного проекта для иностранцев Courses in Russia, который стартовал в России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В стране создан интернет-портал обучающих программ на английском языке по широкому кругу специальностей, востребованных на международном рынке труда. На сайте любой желающий может дистанционно ознакомиться с научными темами по таким предметам, как экономика, история, информационные технологии, менеджмент, социология.

Портал Courses in Russia предназначен для иностранных слушателей и реализуется в рамках осуществления федерального проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Эти темы подготовлены ведущими преподавателями двадцати российских вузов и представлены в удобном формате на английском языке.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# иностранцы , портал , преподаватель , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:54 20.08.2018Более двух тысяч человек побывали на первом "Яйцефесте" в Тюменском районе
13:32 20.08.20184G для чайника: техника на Урале стала умнее
13:10 20.08.2018Полтора миллиона волонтеров участвуют в "Добровольце России"
13:00 20.08.2018Синоптики прогнозируют дожди в Тюмени к концу недели