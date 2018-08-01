Четыреста ямальских семей получат новые квартиры в Тюмени в 2018 году

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

400 семей из числа инвалидов и пенсионеров Ямала смогут в 2018 году переехать из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области. На эти цели выделен 1 млрд рублей, сообщает правительство ЯНАО.

По условиям программы "Сотрудничество", норма общей площади жилья для семей, состоящих из двух человек, – 42 кв. метра. Если семья состоит из трех и более человек, ей полагается по 18 кв. метров на члена семьи. Средняя семья-участник, состоящая из двух человек, получает господдержку в размере 3 млн 42 тыс. рублей при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера.

Мероприятия программы "Сотрудничество" осуществляются с 2005 года. Объем финансирования на жилищные программы за 12 лет составил 1,7 млрд рублей: социальные выплаты получили 1 тыс. 94 семьи.