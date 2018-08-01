  • 20 августа 201820.08.2018понедельник
  • USD66,8757
    EUR76,1848
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северный

Четыреста ямальских семей получат новые квартиры в Тюмени в 2018 году

Общество, 18:10 20 августа 2018

фото ИА "Тюменская линия"

400 семей из числа инвалидов и пенсионеров Ямала смогут в 2018 году переехать из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области. На эти цели выделен 1 млрд рублей, сообщает правительство ЯНАО.

По условиям программы "Сотрудничество", норма общей площади жилья для семей, состоящих из двух человек, – 42 кв. метра. Если семья состоит из трех и более человек, ей полагается по 18 кв. метров на члена семьи. Средняя семья-участник, состоящая из двух человек, получает господдержку в размере 3 млн 42 тыс. рублей при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера.

Мероприятия программы "Сотрудничество" осуществляются с 2005 года. Объем финансирования на жилищные программы за 12 лет составил 1,7 млрд рублей: социальные выплаты получили 1 тыс. 94 семьи.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# жилье , программа Сотрудничество , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 20.08.2018Четыреста ямальских семей получат новые квартиры в Тюмени в 2018 году
18:00 20.08.201821 августа - события дня
17:38 20.08.2018Крымский мост покажут в кино 1 ноября
17:27 20.08.2018Тюменцам предлагают выбрать птицу года