Тюменские подростки прошли по следам Ермака

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

30 подростков приняли участие в краеведческой экспедиция "По следам Ермака". Ребята познакомились с историей края и узнали о Ермаке, сообщает мультицентр "Моя территория".

Участники похода по итогам экспедиции подготовят исследовательские работы. На протяжении всей экспедиции подростков сопровождал актер в костюме атамана Ермака Тимофеевича. Это привлекало внимание со стороны прохожих, всем хотелось сделать памятные фотографии. Также ребята примерили обмундирование, которое носил покоритель Сибири.

Участники экспедиции посетили экскурсию по всем храмам церковного абалакского ансамбля. Монах Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря провел ребят в часовню, куда для обычных экскурсантов вход закрыт. Подростки также побывали в Тобольском кремле и поучаствовали в митинге с экскурсоводами и историками в саду Ермака. Организаторы подготовили для школьников мастер-класс по изготовлению фенечек из крапивы.

Также подросткам в экспедиции было предложено вести видеоблоги. Организаторами запланировано посещение школ Тюмени с трансляцией видеодневников участников похода. По мнению педагогов, это должно помочь детям осознать свою важность для общества и повысить самооценку.

В завершении экспедиции ребята посетили музей Тюремного замка. Там с подростками, нуждающимися в помощи и поддержке, провели беседу педагоги, сопровождавшие экспедицию: социальный педагог школы № 45 Елизавета Воробьева, начальник полиции по делам несовершеннолетних шестого отдела Елена Емельянова, наставник проекта Надежда Кадеева и руководитель экспедиции педагог-психолог Юлия Загорнян.

""По следам дружины Ермака" — это первый проект в конкурсе "Моя идея" c трехдневным погружением в историю освоения нашего региона. Ценно, что кураторы проекта сами выступают наставниками и проводниками в мир истории, организуют совместный досуг с участниками. Надеемся, что по итогам реализации проекта у ребят останутся не только положительные эмоции, но и необходимый багаж знаний о Ермаке Тимофеевиче и Сибири", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.